Nuovo film in Ciociaria, set cinematografico e distribuzione su Netflix

La città di Alatri è lieta di accogliere in questi giorni la troupe della serie televisiva Sicilia Express, il nuovo progetto del celebre duo comico Ficarra e Picone, prodotto da Tramp Limited e destinato alla distribuzione su Netflix. Le riprese, girate prevalentemente in Sicilia, fanno ora tappa anche ad Alatri. «Siamo orgogliosi – afferma il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca – di poter ospitare una produzione di questo livello, che unisce talento, comicità e qualità artistica. È un’occasione preziosa per promuovere la bellezza del nostro centro storico, i nostri scorci e il patrimonio culturale che ci contraddistingue. Alatri, con la sua storia e autenticità, si conferma sempre più attrattiva per il mondo dell’audiovisivo». A conferma di ciò, la nostra città ha già avuto un ruolo importante in altre recenti produzioni: la suggestiva Badia di San Sebastiano è stata protagonista di una serie Netflix ispirata a uno dei più celebri romanzi della letteratura italiana, il Gattopardo,con la partecipazione di Kim Rossi Stuart. Sempre alla Badia un film su Madre Cabrini, la prima santa americana. Inoltre, proprio in Piazza Santa Maria Maggiore, è stata girata una scena del film “L’Ombra del lupo”, pellicola diretta da Alberto Gelpi e interpretata da Christopher Lambert con Maria Grazia Cucinotta. Questo nuovo progetto con Ficarra e Picone rappresenta un’ulteriore opportunità per Alatri di essere valorizzata a livello nazionale e internazionale, grazie alla visibilità offerta da una piattaforma globale come Netflix. L’amministrazione comunale continua a sostenere convintamente iniziative culturali e cinematografiche che contribuiscono a raccontare e promuovere il nostro territorio. Un ringraziamento speciale va alla produzione e ai cittadini che con entusiasmo collaboreranno per la buona riuscita di questa esperienza.