“Questa sera sono stato alla Pro Loco per la prima assemblea del nuovo Direttivo che ha eletto Presidente Franco Stazi e Vicepresidente Fabrizio Savone – ha affermato il sindaco Daniele Natalia – Questo, mi sento di dire, in risposta a quanti hanno cercato di strumentalizzare le elezioni della Pro Loco dandogli una valenza politico-elettorale, dividendo i candidati in “schieramenti” quando invece il cammino della Pro Loco prosegue in unità, senza finalità politiche ma con il precipuo interesse del miglioramento del comparto turistico della città.Stazi, Savone e gli altri consiglieri, da oggi lavoreranno, o meglio, continueranno a lavorare insieme per la Pro Loco e per Anagni. Resto fermamente convinto del fatto che l’Amministrazione Comunale, nel campo delle politiche turistiche e culturali, non possa prescindere dal “braccio operativo” della Pro Loco.I miei ringraziamenti vanno inoltre al primo degli eletti Augusto Terilli che ha voluto “mediare” per l’unità del direttivo, così come al Presidente uscente Peppino Scandorcia al quale va la mia gratitudine per la passione e la cura con la quale ha portato avanti il suo mandato. Un caro augurio di buon lavoro a tutti gli altri consiglieri”.

Redazione Digital