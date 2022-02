Nuovo collegamento in Ciociaria, ecco la strada dei due mari.

“Ho presentato una interrogazione urgente a risposta immediata per conoscere quali provvedimenti la Regione Lazio intenda mettere in atto per la concreta realizzazione dell’asse trasversale di collegamento Tirreno-Adriatico, che sarebbe un toccasana per lo sviluppo dell’intero Lazio Meridionale – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Si tratta, infatti, di una infrastruttura strategica per lo sviluppo economico del Lazio Meridionale e di tutto il Centro Italia, per la realizzazione di una grande piattaforma intermodale e logistica per il collegamento tra il nord ed il sud, nonché est ed ovest del Paese, che avrebbe il Lazio come punto nodale di riferimento. Ne gioveranno assi viari importanti come la Pedemontana di Fondi, la Sora-Ceprano-Fondi e la Roma-Latina. Bisogna muoversi! Se non utilizziamo i fondi del PNRR quando si realizzerà? La mia interrogazione mira anche a sollecitare la Giunta regionale per l’adeguamento della rete ferroviaria regionale Formia-Gaeta-Minturno-Cassino. È il momento dell’azione e non più delle chiacchiere”.

Redazione Digital