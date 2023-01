Nuovi servizi alle famiglie, collettori fognari nel territorio di Boville Ernica

Due nuovi collettori fognari da realizzare rispettivamente a Colle Gentile e a Ponticello. L’Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo ed affidato i lavori alla ditta per un importo di 189 mila 578,11 euro. Soddisfatti il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore ai lavori pubblici Benvenuto Fabrizi: “Così diamo ad altre famiglie la possibilità di allacciarsi alla rete fognante, riducendo il numero di scarichi a dispersione presenti sul territorio a beneficio dell’ambiente”. Spiegano infatti il primo cittadino Perciballi e il vicesindaco Fabrizi: “I lavori scaturiscono dalla necessità di estendere il servizio di raccolta delle acque nere anche lungo via Colle Gentile e via Ponticello, per garantire un più elevato standard ambientale dell’intera area. La realizzazione dei due collettori garantirà il potenziamento del servizio anche alle altre abitazioni lungo quelle due strade che, ad oggi, non scaricano nella fognatura pubblica, nonostante la presenza di collettori nelle immediate vicinanze. Le due nuove linee funzioneranno totalmente a gravità, senza l’impiego di pompe di sollevamento: quella che riguarda via Colle Gentile (lotto a) verrà innestata al collettore già esistente di via Rotabile che, a sua volta, è collegato con l’impianto di depurazione “Fornaci”; la nuova linea di via Ponticello “lotto b”, invece, verrà innestata al collettore esistente di via Ponticello, con scarico presso l’impianto di depurazione “Fosso Rio. Stiamo lavorando con il costante obiettivo di migliorare il servizio e la qualità della vita dei nostri concittadini, anche e soprattutto attraverso il rispetto dell’ambiente. E i due prossimi interventi vanno indubbiamente in questa direzione”.

Redazione Digital