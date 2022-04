Nuovi loculi al cimitero, Frosinone 1.335 posti Ferentino 1.887 posti Veroli 108 posti

Questi gli ultimi provvedimenti adottati dal Comune di Frosinone, di Ferentino e di Veroli in ambito cimiteriale.

Frosinone – L’amministrazione Ottaviani, in questi anni, è riuscita a risolvere la problematica connessa alla carenza di spazi cimiteriali, attraverso la tempestiva programmazione dei nuovi posti, con la modalità della prenotazione su carta, dando la possibilità ai cittadini di basarsi su un autonomo e individuale piano economico-finanziario, per le concessioni cimiteriali, evitando l’assunzione di costi esorbitanti e soprattutto imprevisti, come avveniva in passato. La revisione prevede, in Zona “B”, la sostituzione di 8 aree per complessivi 96 posti distinti a terra con 8 batterie di loculi prefabbricati per complessivi 256 loculi. In Zona “E” è programmata, invece, la modifica tipologica del Fabbricato “E2” sostituendo l’attuale configurazione, caratterizzata da un corpo di fabbrica a triplice elevazione per un’altezza massima di 11,55 mt per un costo stimato in 5.167.555,13 €, con la tipologia di batterie di loculi prefabbricate, a cinque file, per complessive 1.335 sepolture.

Ferentino – Procedono spediti i lavori al cimitero comunale di Ferentino che sarà dotato di 1.887 nuovi loculi realizzati in cinque tipologie diverse per struttura e grandezza. Gli interventi che interesseranno l’area in zona Pareti attualmente riguardano la sistemazione dei muri di contenimento e della pavimentazione sulla quale sarà realizzato il parcheggio. Un’opera di cui la città ha assoluto bisogno e che l’Amministrazione comunale ha messo in cantiere per risolvere il problema della mancanza di loculi. Oggi, dunque, interventi a pieno ritmo che garantiranno la creazione di quasi duemila postazioni: per tutte le informazioni i cittadini interessati possono rivolgersi all’Ufficio tecnico comunale che gestisce le concessioni.

Veroli – Il Comune con determina n. 66/735 08/10/2021 ha dato avvio alle procedure di affidamento dei servizi ingegneria a DSI Ingegneria Veroli (FR) (progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione misura e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo) e servizi di geologia al geologo Roberto Bracaglia necessari per la realizzazione dell’intervento di realizzazione di 108 loculi nel civico cimitero. Vista inoltre l’ordinanza del sindaco n. 6/2021 del 26-03-2021 avente ad oggetto estumulazioni salme nel civico cimitero ossia spostare i defunti del secolo scorso dal cimitero vecchio per fare spazio ai defunti dell’ultimo periodo, sono stati liquidati 71.610,11 euro alla ditta Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl.

