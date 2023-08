Nuovi alloggi a canone sostenibile in Ciociaria, ecco la riqualificazione urbana

“Attraverso il nostro intervento abbiamo permesso, come Regione Lazio, l’integrazione delle risorse Stato/Regione originariamente stanziate per i due programmi, assicurando così la salvaguardia della conclusione dei Programmi stessi, che vedranno la realizzazione da parte del Comune di Vallerano di n.10 alloggi e da parte del Comune di Ceprano di n. 22 alloggi. Nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana a Canone Sostenibile ( PRUACS) la Regione Lazio, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha definito le criticità che le Amministrazioni Comunali di Ceprano e Vallerano avevano evidenziato e che continuavano ad inficiare la conclusione dei lavori in corso per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile. Tale integrazione del finanziamento, per un importo complessivo di 394.228,37 euro per il Comune di Vallerano e di 554.390 euro per il Comune di Ceprano, costituisce un azione attesa da tempo e che permetterà di dare risposte concrete per le due Comunità di Vallerano e di Ceprano, consentendo il completamento di un opera necessaria e che dimostra l’attenzione posta dalla nuova Giunta Regionale alla materia delle Politiche Abitative”. Lo afferma Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio. “L’integrazione delle risorse Stato/Regione stanziate per il PRUAST consentirà la positiva conclusione dei programmi con la realizzazione di 22 alloggi da parte del Comune di Ceprano, un intervento necessario ed atteso dalla nostra comunità che da tempo soffre una sempre più evidente emergenza abitativa. Un atto che dimostra la concretezza ed il pragmatismo del nuovo governo della Regione Lazio ed in particolare dell’Assessore Pasquale Ciacciarelli, da sempre attento al nostro territorio, che ringrazio per avermi coinvolto su tale questione, dimostrando quanto dia rilievo all’ascolto delle istanze del territorio e dei propri rappresentanti”. Conclude Paolo Castaldi, Consigliere Comunale di Ceprano.

Redazione Digital