Nuovi alberi piantati in tutta la città di Alatri, oltre 200 piante

“Dopo aver partecipato al bando relativo al progetto ossigeno per la piantumazione di nuovi alberi e arbusti nel territorio della Regione Lazio, il Comune di Alatri è risultato beneficiario della somma di 9 mila e 800 euro per la messa a dimora di ben 44 alberi e 160 arbusti, per un totale di 204 piante, nella zona situata tra l’ospedale e l’area Mercatale di Chiappitto, oltre a quelle piantumate con il progetto ossigeno precedente – ha affermato l’assessore Erika Santobianchi –

Dopo aver passato un inverno poco o per nulla piovoso con scarsissime nevicate, ci siamo resi conto sempre più dei problemi causati dai cambiamenti climatici, l’amministrazione comunale ha dovuto far fronte a delle misure emergenziali dettate dal Piano Regionale per la qualità dell’aria, che per molti sono risultate antipatiche, ma sono state necessarie per fronteggiare un forte inquinamento atmosferico che, anche se non lo vediamo, è fortemente presente e molto pericoloso per la salute dell’uomo e non solo. Aumentare il nostro patrimonio arboreo perciò determina un’azione amministrativa di fondamentale importanza per tutta la popolazione che vede al centro di tutto la salute, mitigando le calde temperature in estate e l’elevata concentrazione degli inquinanti presenti in un’area che nel passato è stata oggetto di forte impermeabilizzazione del suolo ed oggi è luogo molto frequentato da numerosi cittadini, per il nosocomio, per le numerose attività commerciali e sportive presenti. Inoltre questo progetto renderà di certo l’area esteticamente più bella, oltre che sana. Ringrazio tutto il settore Ambiente e l’agrotecnico Francesco Coccia per il supporto dato in questo progetto”.

Redazione Alatri