Nuove telecamere in tutto il paese, sistema di videosorveglianza a Boville

Sicurezza urbana e controllo della viabilità, arrivano le telecamere di videosorveglianza. Sono già iniziali i lavori di installazione. Il progetto prevede l’accesso alle immagini, sia dal vivo che registrate, attraverso le postazioni pc in dotazione alla Polizia municipale, tramite specifici client con credenziali dedicate agli operatori. Sono dieci, per ora, gli occhi elettronici che entreranno in funzione in altrettanti punti sensibili del paese: due telecamere sono state già installate nel parcheggio coperto sotto il belvedere, una verrà installata invece a piazza sant’Angelo e due a porta San Nicola, altre due all’ingresso del Municipio, una alla scuola media Armellini e una alla scuola dell’Infanzia di Valle Ariana, per vigilare sul piazzale antistante e sull’ingresso. In una seconda fase altre due verranno posizionate anche nei rispettivi ingressi del cimitero. “Lo scopo della videosorveglianza – spiega il sindaco Enzo Perciballi – è quello di prevenire atti vandalici ed eventuali fenomeni di microcriminalità, e preservare le strutture pubbliche da eventuali furti. In tal senso, nelle scorse settimane abbiamo già provveduto a istallarne alcune anche nel plesso della scuola primaria Di Cosimo perché l’obiettivo di questa Amministrazione è garantire la sicurezza dei cittadini e, più nello specifico, degli scolari e degli studenti. Il controllo sulle pubbliche vie e sulla piazza del centro storico, inoltre, permetterà a un solo operatore della Polizia locale di tenere sotto controllo la viabilità”.

Redazione Boville Ernica