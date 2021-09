“La Regione ha dato il via libera alla concessione di un contributo straordinario di oltre 10 milioni destinato ai comuni del Lazio per la messa in sicurezza di strade, per il completamento di edifici scolastici e per il rifacimento delle aree verdi – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – I comuni della Provincia di Frosinone a beneficiare di questo primo stanziamento da parte della Regione saranno Cassino, Isola Liri, San Giorgio a Liri, Pofi, Villa Santo Stefano e Belmonte Castello: si tratta di un primo step, che sarà in questi mesi allargato con successivi finanziamenti per i comuni che ne faranno richiesta. Soldi necessari a ripristinare strade, a migliorare edifici pubblici, rendere maggiormente fruibili le zone verdi dei nostri comuni. Si tratta di erogazioni necessarie per venire incontro alle richieste delle nostre comunità per migliorare i servizi alla cittadinanza. Ovviamente, altre risorse saranno elargite attraverso nuove possibilità di contributo ai comuni per garantire una maggiore sicurezza nelle strade che necessitano di interventi e per efficientare le scuole e i parchi. Si tratta, senza dubbio, di un segnale importante per le nostre infrastrutture e gli spazi pubblici. Ringrazio l’assessore ai Lavori Pubblici e alla tutela del territorio, Mauro Alessandri per questo segnale di attenzione alla nostra provincia”.

Redazione Digital