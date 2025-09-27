Nuove strade in Ciociaria, 13 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture

“Un altro importante risultato per il nostro territorio: la provincia di Frosinone beneficerà di oltre 12,4 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la riqualificazione delle infrastrutture stradali provinciali – ha affermato Luca Zaccari, consigliere provinciale Frosinone – Si tratta di un contributo significativo, parte di un piano nazionale che ha destinato più di 74 milioni di euro alle province del Lazio, nell’ambito di una strategia che mette finalmente al centro la manutenzione e la sicurezza delle nostre strade. Un piano fortemente voluto dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ancora una volta dimostra attenzione concreta per i territori e per le loro reali esigenze. Questo importante stanziamento si aggiunge ai 54 milioni di euro già resi disponibili nelle scorse settimane dal MIT, sempre per interventi infrastrutturali, tramite la Regione Lazio, grazie all’impegno dell’assessore Pasquale Ciacciarelli, a conferma del lavoro di squadra che la Lega sta portando avanti con coerenza e determinazione a tutti i livelli istituzionali. Risorse vere, interventi concreti, impegno costante: è così che stiamo costruendo un futuro migliore per la provincia di Frosinone e per l’intera regione”.

Redazione Digital