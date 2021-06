‘La nostra amministrazione ha, da sempre e da subito, cercato di incentivare la mobilità alternativa, ed in particolare l’uso della bici, visto anche le caratteristiche pianeggianti di Cassino. Dove è stato possibile, progettualmente ed economicamente, abbiamo già previsto la realizzazione di collegamenti con piste ciclabili ad uso esclusivo, dove attualmente ancora non è possibile, abbiamo sfruttato le modifiche apportate al codice della strada dal Decreto Rilancio del 2020, che vanno proprio in questa direzione. Il principio è quello di ribadire che i centri urbani non sono solo delle macchine, ma anche, e si spera sempre di più, delle bici, quindi va sottolineato il concetto di condivisione degli spazi tra auto e bici, con carreggiate in cui i ciclisti hanno la precedenza, e comunque cercando sempre di più di alzare l’attenzione agli automobilisti alla vista delle bici’ – annuncia il vicesindaco di Cassino Francesco Carlino.

‘Partendo da questa premessa, come avevamo anticipato nel consiglio comunale del 21 dicembre 2020, la corsia ciclabile realizzata, era in una fase sperimentale, e nella normale manutenzione per il rifacimento della segnaletica orizzontale, che si sta facendo in questi giorni in orario notturno per creare meno problematiche alla viabilità, si sarebbero apportate le modifiche per recepire le osservazioni che erano state sollevate. In pratica in questa fase di normale manutenzione, il colore della corsia passa dal giallo al bianco, le strade a carreggiata unica, non avranno più la corsia disegnata a terra, ma dei simboli che ribadiscono il fatto che si tratta di strade urbane ciclabili ed in prossimità dei semafori verranno realizzate le case avanzate per la bici. Un modo estremamente economico per dare maggiore dignità alle bici nei centri urbani, pur sapendo che la cosa migliore è la realizzazione di piste ciclabili ad uso esclusivo, ma che hanno dei costi ben più importanti e necessitano di spazi spesso difficili da trovare.

A tal proposito approfitto per comunicare che è andato in gara l’appalto integrato per i lavori e la progettazione esecutiva della pista ciclabile ad uso esclusivo che collegherà la stazione al campus Folcara, lì si avevamo tutte le condizioni possibili, sia economiche che tecniche per realizzare una vera pista ciclabile. Questa impostazione verrà comunque studiata e approfondita, per essere porosità anche nel centro città – conclude Carlino.

Redazione Cassino