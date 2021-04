Nuova superstrada Frosinone-Latina, ecco il collegamento diretto con il mare.

“Faccio riferimento alla precedente mia, laddove chiedevo a Lei, Presidente della Provincia di Frosinone e al Presidente della Provincia di Latina un intervento congiunto, anche presso i vertici di Anas, per la realizzazione di una strada di collegamento veloce Frosinone-Latina – ha affermato il consigliere comunale Danilo Magliocchetti – Una tale struttura, come noto, sarebbe di grande utilità per entrambi i territori, sia per quanto riguarda le imprese e le attività lavorative presenti nelle due Province, sia per quanto riguarda i collegamenti turistici duranti i mesi estivi, ed in particolare consentirebbe a Latina il necessario “aggancio”, sia all’autostrada, che alla fermata TAV presente a Frosinone.A tale scopo, ho avuto modo di apprezzare la disponibilità dei mesi scorsi, Sua e del Presidente Medici, anche nel Vs ruolo apicale dell’UPI Lazio, ad affrontare l’importante tema inerente questa struttura viaria fondamentale, anche ai fini della realizzazione del polo chimico farmaceutico tra Frosinone e Latina, vero e proprio centro di eccellenza e riferimento nel contesto nazionale, tuttavia ad oggi, oltre alle buone intenzioni, non ho però riscontrato ulteriori passi in avanti di concretezza, come ad esempio un protocollo di intesa con ANAS per i necessari interventi di competenza, allo scopo di verificare la fattibilità operativa, anche dal punto di vista finanziario, di questa importante e strategica opera infrastrutturale.O eventuali ulteriori iniziative.Presto il territorio regionale sarà interessato da un piano di interventi da realizzare con le risorse finanziarie del Recovery Fund, credo quindi che avere già in cantiere, almeno dal punto di vista della programmazione, progetti da sviluppare sui territori, in questo caso due Province in sinergia, possa costituire un ulteriore elemento di positività, utile alla loro realizzazione.Per questo, consapevole della sensibilità Sua e del Presidente della Provincia di Latina, nei confronti di questo fondamentale progetto, confido in un tempestivo avvio delle operazioni di competenza delle Province, per verificare la fattibilità della concreta realizzazione di questa strategica via di collegamento veloce”.

Redazione Digital