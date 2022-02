Nuova scuola in Ciociaria, “Primaria e secondaria 6 milioni dal Ministero”

“Oggi è una giornata storica per la nostra comunità – ha affermato il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri – In consiglio comunale abbiamo approvato il progetto definitivo, la variante puntuale e la dichiarazione di pubblica utilità che ci consentiranno di realizzare la nuova Scuola primaria a secondaria che nascerà in località Sette Fontane grazie al finanziamento di 6 milioni di euro del Miur ottenuto dalla nostra amministrazione. Oggi è un traguardo storico di tutta la Città di Paliano, di tutta la nostra comunità”.

Redazione Anagni