Nuova pista ciclabile in Ciociaria, inserita tra le più importanti d’Italia

“Questa mattina insieme al presidente del Parco Bruno Marucci e al collega Mauro Buschini abbiamo camminato lungo il cantiere della pista ciclabile del Lago di Canterno – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – In queste settimane tante persone hanno già visitato questo tratto sconosciuto del Lago. L’avevamo promesso nel 2018 che alla fine della legislatura avremmo realizzato questo tratto che unitamente a quella già esistente, permetterà di esplorare a piedi e in bici, tutto il lago. Contestualmente si è conclusa la gara per la realizzazione della ciclabile urbana di Fiuggi, di cui entro trenta giorni si avvieranno lavori, che si unirà alla pista del lago e alla già esistente Paliano Fiuggi. La pista ciclabile del Lago e quella di Fiuggi, realizzate grazie all’impegno della Regione Lazio, del Parco e di Astral, realizzano il nostro sogno di dare vita al concetto di turismo ecosostenibile”.

Buschini e Battisti

“Insieme a Sara Battisti abbiamo fatto un giro, questa mattina, sul cantiere della pista ciclopedonale intorno al lago di Canterno – ha aggiunto il consigliere regionale Mauro Buschini – Un’opera importante che già da ora, ancora in corso di realizzazione, sta diventando motivo di attrazione e curiosità.Con il presidente del Parco Bruno Marucci abbiamo percorso un tratto scoprendo scorci ed angoli meravigliosi di questa riserva, finora non fruibili.Tra pochi giorni il cantiere sarà ultimato e potremo inaugurare l’intero percorso. Grazie al Parco dei Monti Ausoni, ai tecnici, agli operatori per aver portato avanti i lavori con celerità e professionalità”.

Redazione Digital