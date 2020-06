Sara Battisti

“Sono felice dell’annuncio del sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini, della consegna in breve tempo del progetto esecutivo per la realizzazione della pista ciclabile urbana della nostra città – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Come noto a tutti la pista si realizzerà grazie ad un finanziamento della Regione Lazio, a seguito dell’emendamento al bilancio che ho presentato il 18 dicembre 2018 e che ha previsto un aumento di spesa pari a 800mila euro nel 2019 e 500mila euro negli anni 2020 e 2021 a favore delle piste ciclabili e della mobilità nuova, approvato il 28 dicembre 2018. La realizzazione della ciclabile di Fiuggi, con la massa in sicurezza della Acuto-Paliano, infatti, rientra tra i progetti finanziati nel Lazio e unitamente alla realizzazione della ciclabile lacuale del Lago di Canterno, voluta sempre dalla Regione Lazio e del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi guidato dal presidente Bruno Marucci, sono la dimostrazione che la squadra che governa la Regione ha a cuore lo sviluppo del turismo lento, sostenibile e di una mobilità green. Spero che il progetto venga presentato dal Comune in tempi rapidi, visto che abbiamo già perso l’opportunità di vederla realizzata per l’estate 2020, un’estate in cui a fare da traino sarà proprio il turismo in bici. Dispiace infatti che lo stesso Baccarini abbia scelto di prendere tempo, appellandosi a lungaggini procedurali, arrivando solo il 4 giugno, dopo diverse sollecitazioni di ASTRAL, a dichiarare il progetto iniziale come quello definitivo. Ringraziare nel comunicato l’artefice di un dibattito lungo ed estenuante, ovvero l’assessore Marco Fiorini, proponente di fantomatiche modifiche, è evidentemente fuori luogo. Abbiamo perso un’occasione ma ora con soddisfazione accolgo il cambio di rotta di Baccarini, che finalmente comprende il significato del lavoro di una Regione che sta puntando tutto su turismo di prossimità, esperenziale e outdoor”.

