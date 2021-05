C’è grande attesa per la maglia dell’Inter 2021-2022. Sarà quella che avrà lo scudetto, il 19° della storia dei nerazzurri. Non ci sono certezze, ma tante indiscrezioni (condite da foto) e qualche anteprima che fa discutere i tifosi. Anche perché il nero sembra possa lasciare spazio quasi interamente al blu e all’azzurro.

Con un file rouge che è rappresentato dalla trama a «serpente» che si è già vista in altre divise ufficiali, ma che adesso potrebbe essere anche più marcata. Questa nuova maglia dovrebbe venire lanciata sul mercato nerazzurro dal prossimo 21 luglio. Un cambio di stile che lascia perplesso i sostenitori interisti, che hanno già dovuto digerire il cambio di loro e tra poco anche il nuovo inno.

«Questa è una casacca lontana da la nostra tradizione», fa notare un utente su Twitter. Un blu e azzurro dove campeggiano i loghi degli sponsor: quello tecnico, la Nike, e poi Pirelli e Lenovo. Inoltre, all’esterno del colletto appare la scritta «Inter Milano»: «E questa sarebbe la maglia che dovrebbe ospitare lo scudetto?», si chiede un altro tifoso. E sono tante le polemiche. Tralasciando gli insulti per scelta e nuovo design, non si risparmiamo commenti come «Imbarazzante», «Indegna» o anche «Mamma mia, cos’è questa roba?». O anche battute che fanno sorridere: «Mi sa che il nero è sparito in lavatrice». E ancora: «Bellissimo questo pigiama», «Forse sono daltonico, non vedo il nero sulla maglia». Fino all’allarme: «Vogliono cambiare i colori sociali?». Si vedrà se questa indiscrezione, che appunto preoccupa i tifosi, sarà confermata. corriere.it