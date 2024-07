Nuova Fiat Panda, prodotta in Serbia costa circa 20mila euro

È iniziata in Serbia la produzione della nuova Fiat Grande Panda. «Oggi è un grande giorno per il nostro Paese — ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic —. Il nostro Pil aumenterà dello 0,5% grazie alla produzione Stellantis a Kragujevac, e questo consentirà nuovi aumenti di salari e pensioni». I primi esemplari della nuova Grande Panda stanno uscendo dalle linee di produzione i questi giorni. Saranno quelli dedicati principalmente ai test su strada, mentre le vetture di serie raggiungeranno i concessionari europei, Italia compresa, entro fine anno (probabilmente a novembre). La versione a zero emissioni della compatta Fiat ha una batteria da 44 chilowattora che garantisce 320 chilometri di autonomia e alimenta un motore elettrico da 83 chilowatt. Il modello elettrico ha un cavo integrato nel frontale (supporta la ricarica fino a 7 kW) e un bagagliaio da 361 litri. I dettagli della variante ibrida non sono ancora stati comunicati, ma tutto fa pensare che sotto al cofano ci sia il 1.2 tre cilindri da 100 cavalli. La base della Grande Panda verrà utilizzata come piattaforma per tre nuovi modelli Fiat che nasceranno al ritmo di uno all’anno fino al 2027. La Grande Panda arriverà in versione elettrica o ibrida con prezzi per la variante a batterie da meno di 25 mila euro, mentre l’ibrida costerà meno di 19 mila euro. corriere.it