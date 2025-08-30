Nudo in mezzo alla strada gira tra la gente, africano fermato dai Carabinieri

Un uomo straniero si è spogliato in via XX Settembre, a Bergamo e ha camminato sotto il temporale completamente nudo, fra gli sguardi allibiti dei passanti, oggi 30 agosto 2025. In molti hanno ripreso la scena con i loro telefoni per poi postarla sui social. È diventato viralissimo nel giro di qualche ora. Né poteva essere altrimenti per la stranezza del soggetto: un uomo di colore che, dopo essersi svestito all’altezza dei Giochi Preziosi in via XX Settembre ha deciso di concedersi un defilé in pieno centro cittadino, nel bel mezzo del temporale. Completamente nudo sotto la pioggia che ha sferzato l’ultimo scampolo di agosto è stato immortalato in un video, finito dritto dritto nelle chat e poi postato sui social. A quanto risulta la passeggiata «singing in the rain» sarebbe stata interrotta dall’intervento dei carabinieri.

Redazione Digital