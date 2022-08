Notti di Bacco in Ciociaria, musica e artisti di strada ecco tutto il programma

Notti di Bacco a Falvaterra. Il 14 agosto a partire dalle 20 in piazza Umberto I. Intrattenimento musicale, artisti di strada, un allestimento rinnovato in grande stile, vino a fiumi e tantissimi stand, aspettando la mezzanotte insieme. “Una festa come mai l’avete vista prima – hanno affermato il sindaco Francesco Piccirilli, il consigliere Andrea Luciani e l’assessore Elisa Ceccarelli – Sarà una serata all’insegna del divertimento, per quella che, di fatto, è la decima edizione, visto che per due anni abbiamo dovuto sospendere la festa a causa del Covid. Sarà presente un’orchestra spettacolo di 30 elementi, i Panè, vino gratis, tantissimi artisti di strada per un Intrattenimento senza limiti, e nuovi stand gastronomici per soddisfare tutti i gusti degli avventori che tutti gli anni accorrono per una delle feste clou dell’estate ciociara. Grazie al contributo della Regione Lazio e, in particolare, al sostegno dell’onorevole Sara Battisti, realizzeremo un ritorno in grande stile per ripartire con le nostre feste dopo la grave pandemia da Covid-19. Presente alla serata anche la novità hi-tech del virtual tour che consentirà di riprendere la festa in maniera completamente innovativa. Non ci resta che invitarvi il 14 agosto a Falvaterra”.

