“Continua l’investimento sulla cultura, continua la programmazione di proposte legate al nostro meraviglioso patrimonio archeologico che stiamo rilanciando e facendo vivere in questo periodo post pandemia come per questa notte europea dei musei – ha affermato l’assessore alla cultura, Danilo Grossi – Tutta l’Area dell’Antica Casinum compresa il meraviglioso Teatro Romano saranno protagonisti di un’altra magica serata. Il prossimo 3 luglio si terrà infatti la diciassettesima edizione della Notte Europea dei Musei 2021, promossa dal Ministero della Cultura francese col patrocinio dell’UNESCO, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM”.

“Ancora una volta si stringe la collaborazione tra Comune di Cassino e Museo Archeologico – ha aggiunto il direttore del Museo Archeologico Carettoni Marco Musmeci – Il MiC, infatti, aderisce all’iniziativa, promuovendo l’accesso a tutti i luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro, salvo le gratuità previste per legge.

Per l’occasione il Museo Archeologico Nazionale “G. Carettoni” e l’Area Archeologica di Casinum apriranno al pubblico anche di sera dalle 19.30 alle 22.30, con visite guidate estese al Teatro Romano in compagnia di un archeologo della Cooperativa POIÈO. Un’occasione imperdibile per ammirare i monumenti più importanti della città antica in un’atmosfera suggestiva e insolita. E poi anche per i più giovani ci sarà la possibilità di fare un ‘selfie’ nella posa dell’Atleta di Cassino! Nel rispetto delle misure anti Covid-19 gli ingressi saranno contingentati”.

