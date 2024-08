Notte dell’anello in Ciociaria, Tolkien nel castello di Torre Cajetani

di Biagio Cacciola

La settima edizione de “La Notte dell’Anello” promette un’esperienza unica per gli appassionati di J.R.R. Tolkien. Organizzato dall’Associazione Culturale “Radici” di Alatri, in collaborazione con “Turris in Fabula” e il blog “Storicamente Torre”, l’evento si terrà il 31 agosto presso il castello Teofilatto di Torre Cajetani. Il castello di Torre Cajetani, con la sua imponente torre e l’atmosfera storica, è la location perfetta per questo evento. Ricorda le fortezze della Terra di Mezzo, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva nel mondo fantastico di Tolkien. L’evento inizierà alle 17:00 con giochi a tema “Il Signore degli Anelli” per i più piccoli, seguiti da tre conferenze sulle erbe medicamentose alle 17:30. Marco Sarandrea, Biagio Cacciola e Luigi Vacana parleranno dell’uso delle piante medicinali sia nel mondo di Tolkien che nel nostro. Alle 18:15, Pietro Teofilatto, Daniele Baldassarre, Ennio Quatrana, Gabriele Paris e Valentina Cardinale confronteranno le fortezze medievali della Ciociaria con quelle descritte ne “Il Signore degli Anelli”, esplorando l’influenza delle architetture medievali sull’immaginario tolkieniano.Dopo una pausa per la cena, la conferenza principale vedrà studiosi come Saverio Simonelli, Sir Percival, Paolo Gulisano, Angelo Astrei e Francesco Severa discutere il tema dell’umiltà nelle opere di Tolkien. Questo tema sarà analizzato nei suoi molteplici aspetti, con un focus sulla sua rilevanza contemporanea. L’intrattenimento musicale sarà curato da Luca Santucci e dal Quartetto Syrinx, che con le loro melodie medievali trasporteranno i partecipanti direttamente nelle atmosfere del libro. Alle ore 21.00 il parroco di Torre Cajetani don Rosario Vitagliano presiederà la preghiera dei popoli per la pace. La pace della terra di mezzo che poi infondo è il tema centrale del Signore degli anelli e ciò che vogliamo anche che divampo da Torre. È un momento particolare e suggestivo che abbiamo voluto fortemente per fare nostro l’impegno per la pace. “La Notte dell’Anello” è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Tolkien. Oltre a scoprire nuovi aspetti dell’autore, i partecipanti potranno riflettere sulla sua attualità, dimostrata dai numerosi adattamenti cinematografici e serie TV. Con l’uscita imminente della seconda stagione de “Gli Anelli del Potere”, l’evento offrirà un’occasione unica per approfondire la conoscenza di un autore che continua a influenzare la cultura popolare e a ispirare nuove generazioni di lettori.