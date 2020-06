Ieri sera, nell’ambito dei servizi tesi a prevenire e reprimere reati in genere ed in particolare quelli di natura predatoria, i Carabinieri di Boville Ernica notavano due persone a bordo di una vettura che si aggiravano in zona isolata della cittadina. Provvedevano al controllo della vettura e identificavano un 46enne e un 43enne, entrambi di Fontana Liri già censiti per rissa e reati inerenti gli stupefacenti che non fornivano una valida giustificazione circa la loro presenza. Ricorrendone i presupposti i due venivano proposti per l’applicazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Boville Ernica per tre anni.

Redazione Boville Ernica