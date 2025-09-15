Notte Bianca dello Sport, a Sora la medaglia d’oro agli Europei di Istanbul

“Straordinario successo a Sora (FR) in occasione della Notte Bianca dello Sport – ha affermato Piergiorgio Fascina, membro della Giunta del Comitato Italiano Paralimpico Lazio – In rappresentanza della Fipic con il nostro nazionale Luigi Topo, protagonista con i suoi compagni di squadra della conquista della Medaglia d’Oro ai Giochi Europei di Istanbul. La nostra presenza conferma il forte legame tra la Federazione italiana pallacanestro in carrozzina e il territorio. Congratulazioni all’amministrazione comunale e agli organizzatori per la riuscita dell’evento”.

Redazione Digital