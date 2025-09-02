Note d’arte in Ciociaria, ritmi di terre e di corte ecco tutto il programma

Il prossimo 6 settembre alle 18, il suggestivo Salone del Palazzo Martino Filetico, ospiterà la terza edizione di “Note D’Arte”, un evento musicale molto atteso che attira numerosi appassionati di musica. Quest’anno, il tema centrale sarà il numero 3, inteso come il ritmo ternario, che guiderà il pubblico in un affascinante viaggio tra i cosiddetti “ritmi di terre e di corte”, esplorando movimenti e composizioni scanditi da questa particolare metrica danzate. L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione Comunale Città di Ferentino, dal Sindaco Dott. Piergianni Fiorletta e dell’Assessorato alla Cultura. L’evento gode inoltre del sostegno del Ministero della Cultura, che riconosce in queste manifestazioni un’importante azione di valorizzazione territoriale e promozione culturale. Il concerto vedrà come protagonisti i professori dell’Orchestra delle Cento Città, una delle dieci Istituzioni Concertistiche Orchestrali ufficialmente riconosciute dal Ministero della Cultura, e sotto la bacchetta del Maestro Manlio Polletta, l’orchestra eseguirà un repertorio ricco e variegato, comprendente capolavori di compositori illustri quali Wolfgang Amadeus Mozart, Edward Elgar, Béla Bartók e altri più contemporanei. Le esecuzioni promettono di coinvolgere il pubblico con melodie straordinarie, ritmi incalzanti e armonie che celebrano la ricchezza della musica colta. Un momento speciale del concerto sarà dedicato ai due flautisti solisti, il Maestro Antonio Di Giamberardino e il Maestro Francesco Polletta. Entrambi vantano oltre vent’anni di collaborazioni orchestrali e sono laureati e perfezionati presso importanti istituzioni musicali Italiane. Interpreteranno con maestria l’Andante e Rondò per due flauti e Orchestra d’Archi, un brano che esalterà la loro tecnica raffinata e l’eleganza timbrica dei flauti, arricchendo ulteriormente il programma della serata. L’evento rappresenta dunque non solo una straordinaria occasione per gli amanti della musica di immergersi in un’esperienza unica, ma anche un momento di promozione e valorizzazione della cultura locale. L’Amministrazione Comunale di Ferentino conferma così il suo impegno nel sostenere e diffondere le arti, offrendo alla cittadinanza eventi di alto livello artistico e culturale. Non resta che attendere con entusiasmo questa serata che si preannuncia indimenticabile, capace di unire arte, musica e tradizione in un’atmosfera raffinata e coinvolgente.

Redazione Digital