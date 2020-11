Il personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un pregiudicato strano di 74 anni per detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti. Gli operatori della Polizia di Stato, durante uno specifico servizio antidroga, hanno intercettato uno scambio in strada tra un uomo, già da tempo attenzionato, ed una giovane donna. Quest’ultima è stata fermata subito dopo ed è stata trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente risultata poi essere cocaina ed è stata denunciata. L’attività dei poliziotti è proseguita con una serie di accertamenti e con la perquisizione personale e domiciliare nei confronti del settantaquattrenne. Nella sua abitazione sono state rinvenute, sebbene ben occultata, ben 106 dosi di sostanza stupefacente pronta per essere venduta, per un totale di più di 100 grammi di cocaina. L’uomo, che già nell’ottobre del 2019 era stato arrestato dal personale operante per il medesimo reato, su disposizione del P.M. di turno, è stato posto agli arresti domiciliari.

Redazione Digital