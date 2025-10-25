Nonno guida con la nipote sulla spiaggia, impantanati e multati

Decide di portare la nipotina di appena 3 anni sull’arenile per vedere da vicino le onde del mare, particolarmente suggestive in queste ore dopo il maltempo e il vento battente degli ultimissimi giorni. Ma anziché farlo a piedi, sceglie di usare la sua auto, che una volta sulla spiaggia resta impantanata. A quel punto allora chiede aiuto alla figlia – e madre della piccola -, che arriva con una seconda vettura, rimanendo a sua volta “piantata” sul bagnasciuga. Succede a Forte dei Marmi, a breve distanza dal pontile, dove quella che doveva essere una “avventura” diversa dal solito da far vivere a una bambina, si è trasformata in una sorta di incubo per un anziano e la sua famiglia. Due auto sull’arenile e due multe salata da circa mille euro l’una (1032 euro, per la precisione), visto che il codice della navigazione – come noto – vieta tassativamente l’accesso sulla spiaggia a qualsiasi tipo di veicolo a motore. Una volta avvisati, sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale del Forte, i quali non hanno potuto esimersi dal compiere il loro dovere e sanzionare i possessori delle auto, pur comprendendo la natura affettuosa e romantica del gesto. corriere.it