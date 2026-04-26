Nonno arrestato in Ciociaria, niente affidamento in prova al servizio sociale

I Carabinieri della Stazione di Cassino hanno dato esecuzione al decreto di sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, con contestuale ripristino della custodia cautelare in carcere, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone nei confronti di un 82enne, di origini calabresi, residente a Cassino e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova con obbligo di dimora nel comune di Cassino, in esecuzione della condanna inflitta dalla Corte di Appello di Campobasso per reati di natura finanziaria, fiscale e contro il patrimonio, commessi in epoca antecedente al 2024. Il provvedimento scaturisce dalle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte, accertate dalla Stazione Carabinieri e prontamente segnalate all’Autorità Giudiziaria competente, che ha disposto l’immediata sospensione del beneficio e il ripristino della detenzione in carcere. Espletate le formalità di rito, il condannato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si evidenziano la puntualità dell’attività informativa dei Carabinieri e la celerità dell’Autorità Giudiziaria nell’adozione del provvedimento, a conferma dell’efficace sinergia tra polizia giudiziaria e magistratura.

Redazione Digital