Un anziano, 85enne, è stato sorpreso dalla polizia municipale in un furgone mentre aveva rapporti sessuali con le prostitute. L’episodio è accaduto a Eboli (SA) e l’uomo è stato sanzionato per ben due volte. Alle 10 di questa mattina è stato sorpreso dai vigiili urbani in un furgone con due prostitute bulgare e dopo due ore è stato individuato, sempre ad Eboli, mentre consumava un altro rapporto sessuale con una una prostituta romena.

L’anziano è stato sanzionato per oltre 1.000 euro, ogni multa ammonta a 533 euro. «Ne è valsa la pena – ha detto l’anziano ai vigili urbani – è l’effetto del vaccino. Per un anno ho rispettato il lockdown». ilmattino.it