Nonna Salome compie 100 anni, festa in Ciociaria.

È nata a Boville Ernica il 18 maggio 1921, Salome Botticelli, e nella giornata di oggi, in occasione del suo centesimo compleanno, ha ricevuto la visita del sindaco Enzo Perciballi che, insieme a lei e alla sua famiglia, ha brindato al secolo di vita e assistito al simbolico soffio sulle candeline: cento sono troppe da spegnere tutte insieme. Poi il primo cittadino ha reso omaggio alla signora Salome con una pergamena ricordo. “Alla concittadina Salome Botticelli – queste le parole del sindaco riportate nella pergamena – per i suoi cento anni, con l’augurio che continui ad essere una luce di speranza per la sua famiglia e per le nuove generazioni del nostro territorio. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono gli auguri più affettuosi per lo straordinario traguardo di vita raggiunto”.

Redazione Digital