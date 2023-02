Nonna Libera compie cento anni, in Ciociaria è festa

Non ha avuto esitazioni ad accogliere l’invito, il sindaco Enzo Salera, ed ha voluto esserci quest’oggi a Sant’Angelo, presso il ristorante Angione, a festeggiare i 100 anni della concittadina Libera Sacco cui, a nome dell’amministrazione comunale, per l’occasione, ha donato una targa a sigillo dell’importante traguardo tagliato. Vissuta a Piedimonte San Germano, la signora Libera nel 1976 sposa Giuseppe Evangelista e si trasferisce a Cassino. La signora è autonoma, lucida, contenta dell’affetto che i suoi cari non le fanno mancare. Fino a qualche tempo fa, prima della pandemia, ogni tanto prendeva da sola il treno per andare a Roma dai figli. Ha ricordato al sindaco che, dieci anni fa, in occasione del suo 90° compleanno invitò i suoi e fece lei da sola il pranzo a base di fettuccine per tutti. Avrebbe voluto fare la stessa cosa anche per questa occasione “ma non me l’hanno fatto fare”, ha detto. A chi le ha chiesto il segreto della longevità, degli anni così ben portati, ha risposto che tutto sta nel fare una vita tranquilla, senza strafare e nel mangiare un po’ di tutto, senza strafare e senza preoccuparsi troppo della dieta. Quanto alle tecnologie moderne, alla signora Libera basta il saper rispondere al telefono e usarlo quando proprio è necessario per chiamare qualcuno dei suoi cari. Nel novero dei pronipoti, che ieri l’hanno circondata di un caloroso affetto, c’era anche il consigliere comunale Emiliano Evangelista.

Redazione Cassino