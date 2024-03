Nonna di 103 anni guida la Panda con patente scaduta, fermata di notte e multata

A 103 anni, fermata dai carabinieri alla guida della sua automobile con la patente scaduta e senza assicurazione. Il fatto è avvenuto intorno all’una di notte di lunedì 11 marzo a Bondeno, in provincia di Ferrara. Protagonista della vicenda è la signora Giuseppina Molinari, per tutti «Giose», residente a Vigarano Pieve, una frazione del Comune di Vigarano Mainarda che da Bondeno dista circa 10 chilometri. L’arzilla vecchietta, che tutti i giorni percorre quella distanza anche per andare a fare la spesa, stava tornando a casa dopo aver trascorso una tranquilla serata in compagnia di amici nei locali della Casa Operaia di Bondeno per giocare a burraco, sua grande passione, quando però ha finito per disorientarsi e non trovare più la strada per fare ritorno al suo domicilio. A segnalare ai militari del 112 la presenza della sua inconfondibile Fiat Panda bianca che procedeva in maniera pericolosa in piazza della Repubblica, continuando a girare intorno alle stesse strade, è stato un cittadino. La pattuglia è riuscita così a rintracciarla in pochi minuti con tanto di sorpresa dopo aver controllato la patente dell’anziana e aver appreso il suo anno di nascita. Nonostante lo stupore per la situazione quantomeno singolare, per «Giose» – classe 1920 – sono scattate le contravvenzioni previste dal Codice della Strada perché aveva la patente scaduta da due anni e non aveva la copertura assicurativa. Il veicolo invece è stato prelevato da un carro attrezzi che lo ha caricato e trasportato nel luogo da lei richiesto. La signora infine è stata riaccompagnata a casa dai carabinieri, mettendo così la parola fine alla sua notte «brava». La notizia di quanto accaduto ha suscitato ilarità nelle comunità di Bondeno e Vigarano Pieve, dove la donna, che a breve spegnerà le 104 candeline, è conosciutissima e ha tanti amici. corriere.it