Nonna con la macchina contromano in Ciociaria, panico in mezzo alla strada

La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha denunciato una donna di circa 70 anni, residente in questa provincia. In particolare, un equipaggio della squadra volanti del Commissariato di Sora, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio, veniva attirato da alcune manovre pericolose messe in atto da una donna al volante di un’autovettura. L’equipaggio, con il fine di garantire la sicurezza degli utenti della circolazione stradale, provava fin da subito a fermare l’autovettura ma, la conducente, non arrestava la marcia e continuava la corsa con condotte pericolose, invadendo l’altra corsia di marcia nonostante la presenza di veicoli. Tutte le azioni poste in essere dagli agenti, tra cui segnali luminosi e sonori, non sortivano alcun effetto e costringevano l’equipaggio a superare il veicolo e ad arrestare la marcia per bloccarlo. La donna, apparsa fin da subito in un evidente stato di agitazione, minacciava gli agenti prima verbalmente e poi provava ad estrarre dalla borsa una forbice, ma veniva bloccata grazie al pronto intervento di uno degli agenti. Sul posto, veniva richiesto l’intervento del personale sanitario che provvedeva a sedare la donna e a trasportarla presso il locale pronto soccorso. Al termine dell’intervento, la donna veniva deferita all’autorità giudiziaria per violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale e possesso di armi e/o oggetti atti ad offendere.

Redazione Digital