Non studiano e non lavorano, Ciociaria in testa alla classifica è allarme giovani

Il rapporto Openpolis “Come i divari educativi alimentano il fenomeno dei Neet” pubblicato in questi giorni evidenzia un aspetto : la provincia di Frosinone ha la percentuale più alta nel Lazio di giovani tra i 15 e 29 anni, Neet, che non studiano, non lavorano e non si formano. Si tratta del 30,5% dei giovani che si collocano in questa fascia d’età. Un dato che pone Frosinone al nono posto della classifica nazionale. “Numeri certamente non positivi – evidenziano dall’azienda speciale Frosinone Formazione e Lavoro il presidente Adriano Lampazzi e i componenti del cda Laura Romano e Samuel Battaglini – che hanno come riflesso un impoverimento complessivo della nostra provincia, sia in termini di indicatori economici che di fuga di capitale umano verso altri territori”. “La vera sfida – dicono ancora da Frosinone Formazione Lavoro – è quella di agganciare il sistema della formazione al mondo dell’occupazione, non soltanto la formazione universitaria, ma rivolgendo più attenzione soprattutto alla formazione professionale che può garantire ingressi più immediati nel sistema lavoro locale”. Il report Excelsior di Unioncamere Ministero del Lavoro del mese di luglio 2025 evidenzia ancora come tra le figure professionali più richieste e di difficile reperimento ci siano quelle legate al mondo dell’estetica e del beauty, pari al 63,5% e quelle legate agli operai e tecnici specializzati, circa il 68%. Non solo, sono sempre più frequenti le difficoltà delle aziende nel riuscire a trovare figure professionali specializzate, a fronte di opportunità di lavoro garantite. “C’è un mondo di possibilità professionali legate alle figure di operatore del benessere, estetica e acconciatura; operatore termoidraulico, elettrico, operatore edile, operatore alla riparazione dei veicoli a motore, che possono essere una risposta al fenomeno dei Neet – dicono Lampazzi, Romano e Battaglini – soddisfare le richieste delle aziende e soprattutto permettere di avviare attività in proprio. Sono quelle garantite dai corsi di Frosinone Formazione Lavoro nelle sedi di Frosinone, Ferentino, Isola del Liri e Cassino”. “Una formazione di qualità che non solo fornisce un lasciapassare per entrare nel mondo del lavoro ma anche per creare opportunità di autoimprenditorialità. Lo stiamo sperimentando soprattutto nel settore del beauty, attraverso una rubrica sui nostri canali social Frosinone Formazione Adesso Lavoro, nella quale raccontiamo storie di successo professionale partite dai nostri Centri di Formazione Professionale. Ragazzi e ragazze che oggi lavorano, hanno un salone o un centro di bellezza e sono affermati professionalmente”. “Ai giovani, alle famiglie, alle imprese- concludono Lampazzi, Romano e Battaglini – diciamo, proprio in questi mesi di pausa prima della riapertura delle scuole: guardate anche ai corsi dell’azienda speciale Frosinone Formazione Lavoro, sono un percorso formativo di qualità e soprattutto sono qualifiche immediatamente spendibili in termini di occupazione”.

