Non soStare senza di te, in Ciociaria il ponte degli innamorati

“Non soStare senza di te”. Questo il messaggio all’insegna dell’amore che parte oggi da Sora. Lo slogan è il titolo dell’opera donata alla città dall’artista Guido Gabriele, istallata oggi, in occasione della festa di San Valentino, sul Ponte Riccardo Gulia. Si tratta di una sorta di segnale stradale, omologato nella forma e nelle dimensioni, che rappresenta un bacio tra due persone. I colori utilizzati sono il bianco ed il nero in omaggio allo stemma della città di Sora. “La donazione della mia opera è un atto d’amore a Sora dove risiedo ed alla quale sono molto legato. Allo stesso tempo vuole essere un messaggio di buon lavoro al sindaco Luca Di Stefano che è all’inizio del suo mandato – ha affermato Guido Gabriele, pittore e creativo – All’interno del segnale, nelle linee della mano poggiata sulla guancia, ho riprodotto il percorso del fiume Liri, simbolo della città, sul quale ho segnato sette puntini rossi che rappresentano i nostri ponti”. In occasione della festa degli innamorati il segnale ha trovato la giusta collocazione su uno dei ponti della città. Il ponte da sempre è considerato un luogo romantico, dove le coppie amano passeggiare. Il segnale è un divieto di sosta ed attira immediatamente l’attenzione perché effettivamente non è possibile fermarsi su un ponte. Il messaggio dell’istallazione, invece, è l’esatto contrario: “ti costringo a sostare ma devi farlo insieme a me”. Il messaggio è rivolto a tutti coloro che si amano ed è una sorta di inno all’universalità dell’amore ed alla rinascita dei sentimenti dopo l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. “Ringrazio l’artista Guido Gabriele per la sua opera di alto ed immediato impatto comunicativo – ha aggiunto il sindaco Luca Di Stefano – Non potevamo festeggiare San Valentino in maniera più originale. Ora aspettiamo tutti gli innamorati sul nostro bel ponte, nel cuore di Sora, per scambiarsi un bacio e scattare un selfie a ricordo di questa giornata”.

Redazione Sora