Non si ferma al posto di blocco, in Ciociaria inseguimento rocambolesco patente ritirata e macchina sequestrata

Nel corso della notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frosinone, dopo un lungo inseguimento, hanno sanzionato per guida senza patente un cittadino di Sonnino (LT) che, con la sua autovettura Alfa Romeo 166, non si era fermato all’Alt impostogli dai militari in Corso Francia a Frosinone. L’autovettura, che si aggirava con fare sospetto nella zona bassa della città, tra i complessi di edilizia popolare (Casermone), dopo aver percorso a folle velocità la Via Monte Lepini, imboccando in senso contrario alcune rotatorie, è stata bloccata in sicurezza nel comune di Giuliano di Roma. Gli accertamenti sulla persona hanno consentito di appurare che il 31enne, gravato da vari precedenti di polizia, non aveva mai conseguito la patente di guida, mentre l’autovettura è risultata essere sprovvista di assicurazione obbligatoria per cui è stata sottoposta a sequestro ed affidata in custodia a ditta del soccorso stradale.

Redazione Frosinone