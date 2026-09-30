Non si ferma al posto di blocco, era ai domiciliari arrestato dalla Polizia
La Polizia di Stato ha eseguito l’ordine del Tribunale di Roma relativo all’immediato aggravamento della misura cautelare, ordinando la custodia in carcere nei confronti di un uomo nato a Frosinone e già noto alle Forze dell’Ordine.
Il provvedimento sostituisce la precedente misura degli arresti domiciliari, a seguito di una gravissima e recidiva violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.
Il predetto, coinvolto in attività illecite in materia di stupefacenti, era stato colpito da divieto di dimora a Roma, dove i fatti delittuosi si erano svolti, ma, successivamente alla notifica del citato provvedimento, veniva tratto in arresto proprio nella Capitale.
In considerazione di quanto emerso, l’autorità giudiziaria che aveva applicato in un primo momento il divieto di dimora a Roma, aveva aggravato in seguito la misura con la custodia agli arresti domiciliari.
Le condotte poste in essere dall’uomo confermavano però un profilo dedito al non rispetto delle prescrizioni, tanto che lo scorso mese di giugno, come appurato dai poliziotti della Questura di Frosinone, – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – l’uomo veniva sorpreso fuori dalla propria abitazione alla guida di un’autovettura, nonostante la sottoposizione alla misura restrittiva degli arresti domiciliari.
Nella circostanza, alla vista degli agenti, che lo avevano chiaramente riconosciuto, l’indagato si era anche dato a una pericolosa fuga per sottrarsi al controllo, violando di fatto i domiciliari, per cui veniva segnalato alla competente autorità giudiziaria per l’aggravamento della misura.
Redazione Digital