Non pulisce cucina e frigo da 3 anni, una montagna di rifiuti ecco le immagini

Una cucina sommersa dalla spazzatura, un frigorifero stipato all’inverosimile di cibo avariato e ammuffito. Lo stato terribile in cui versava la casa di Helen avrebbe spaventato chiunque, ma non Auri, la tiktoker finlandese che dal 2020 fornisce servizi di pulizia gratuiti per casi disperati e condivide le proprie gesta sui social, dove ha raccolto nel tempo quasi 10 milioni di follower. Molte delle persone che chiedono il suo aiuto sono affette da disposofobia, ovvero da una sindrome da accumulo patologico che rende impossibile separarsi anche da oggetti di scarso valore. Oggetti che finiscono ammassati in maniera caotica all’interno delle abitazioni. Il monolocale di Helen, in particolare, non veniva pulito da tre anni. Cartoni, buste di plastica, lattine e bottiglie rendevano impossibile anche solo varcare agilmente la porta d’ingresso. I fornelli e il lavello, quest’ultimo pieno di stoviglie sporche abbandonate a sé stesse, erano talmente incrostati da aver cambiato colore. Aprendo il frigorifero, l’influencer si è trovata davanti un vero e proprio muro di barattoli e scatolette, alcune delle quali erano ricoperte da un fitto strato di muffa. Nemmeno il letto era stato risparmiato da sporcizia e incrostazioni, tanto da spingere Auri, dopo le pulizie, a regalare a Helen un nuovo set di coperte. «Ho pensato fosse giusto aiutarla, e pulire la sua casa gratuitamente», ha scritto poi la tiktoker. Nei casi come quelli di Helen, però, un aiuto estemporaneo non può bastare. Auri si è, quindi, assicurata che la donna non rimanesse senza un supporto costante: «Ora la sua vicina di casa è a conoscenza della situazione e le farà visita ogni martedì, per monitorare sia lei sia la sua abitazione». corriere.it