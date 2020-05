Scontro tra Massimo Cacciari e Andrea Scanzi a Cartabianca. Nella puntata di martedì 12 maggio, il filosofo e il giornalista si sono confrontati duramente sulla gestione della fase 2, in particolare sull’episodio degli assembramenti sui Navigli di qualche giorno fa. “Non mi fido dell’autodeterminazione delle persone, visto cosa è successo a Milano”, dice il giornalista. “Non dire fesserie, sono state scattate foto in prospettiva che non dicono nulla”, la replica furibonda del filosofo.