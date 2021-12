Evento a cura dell’associazione culturale La Loggia patrocinato dal Comune di Villa Santo Stefano.

“Il prossimo 23 dicembre alle 18,30 non prendete impegni perchè sarà l’evento di questo Natale che vi scalderà i cuori con la musica di The Ica Brothers band e i testi di Nicola Masotti – hanno affermato gli organizzatori – Tutto raggruppato in uno spettacolo che si descrive nel titolo. Vi aspettiamo”.

Redazione Digital