“Giustizia è fatta, medici e cittadini dalla stessa parte per contrastare il COVID – hanno affermato il dott. Giovanni Magnante e il dott. Giuseppe Di Donna, rispettivamente presidente provinciale SNAMI Frosinone e presidente regionale SNAMI Lazio – Con la sentenza il TAR Lazio ha accolto il ricorso dei sindacati SNAMI E CIPe Lazio, contro la Regione Lazio che non ha ottemperato alla prescrizione di cui all’art. 8 del Decreto Legge 14/2020 (ora art. 4 bis L. 27/2020) che prevede l’istituzione delle USCA. Il TAR Lazio ha confermato la validità del sistema del doppio binario ideato dal legislatore nazionale, disatteso illegittimamente dalla sola Regione Lazio e preteso dai MMG e PLS: paziente COVID: in carico alle USCA e paziente non COVID: in carico ai MMG e PLS. Il TAR Lazio ha chiarito che la norma nazionale in materia di istituzione delle USCA non lascia alcun margine di discrezionalità operativa agli enti locali. Il TAR Lazio ha sentenziato che ‘le USCA, così come previste dal legislatore nazionale, rappresentano le figure centrali ed esclusive della gestione dei pazienti COVID non ricoverati in ospedale, consentendo ai MMG e i PLS di continuare a lavorare in piena sicurezza, gestendo soltanto i pazienti NON COVID, tenendosi lontani dal rischio epidemiologico derivante dalla gestione di pazienti con possibile promiscuità e sovrapposizione di patologie. In particolare, dette USCA assolvono alla funzione di coadiuvare, potenziare ed implementare la Medicina del Territorio facendosi carico della gestione – visite domiciliari incluse – dei pazienti affetti da COVID 19 (ovvero sospetti COVID-19) che non necessitano di ricovero ospedaliero’. Come evidenziato nel ricorso dei sindacati SNAMI e CIPE il TAR Lazio ha dichiarato che non può essere sottaciuto che la creazione delle USCA ha visto assegnare a ciascuna Regione una adeguata copertura finanziaria specifica complessiva pari ad una spesa di € 660.000.000,00 per l’anno 2020 (art. 17 del D.L. 14/2020), finanziamento al quale accedono tutte le Regioni; con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2020 è stata prevista l’assegnazione alla Regione Lazio di risorse pari ad € 63.902.825,00”.

