Noleggia una Porsche e si schianta contro la macchina di un 83enne, il pirata sotto effetto di alcol e droga

A una settimana dall’incidente stradale in corso Vittoria Colonna, a Marino, Francesco Filodoro, 83 anni, originario di Avellino ma residente a Grottaferrata, è ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Intanto però la polizia ha rintracciato e denunciato un ventenne e un trentunenne che in sella a un maxi scooter e a una motocicletta di grossa cilindrata nel pomeriggio del 30 giugno scorso hanno aiutato un loro amico romano di 31 anni, Mirko Rinaldo, ad allontanarsi dal luogo dello schianto. Insieme con lui c’era anche un diciottenne al momento non indagato, mentre il primo è stato arrestato e si trova tuttora in carcere a Velletri, accusato di lesioni gravissime fuga e omissione di soccorso. Quest’ultimo, la cui posizione si è ulteriormente aggravata in quanto sotto effetto di alcol e droga come accertato al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata, era al volante di una Porsche Carrera presa noleggio in circostanze ancora da accertare che per tutto il pomeriggio aveva seminato il panico ai Castelli Romani, fra Marino e Grottaferrata, insieme con gli amici in moto con manovre spericolate tanto che poco prima dell’incidente aveva fatto cadere un giovane scooterista di 20 anni. Il ragazzo, per evitare l’impatto con i veicoli lanciati a folle velocità, si era gettato sul ciglio della strada ma con il telefonino era riuscito a riprendere la fuga dei pirati consegnando poi le immagini ai poliziotti. Anche grazie a quei frame è arrivata un’ulteriore svolta negli accertamenti che già in un primo momento, poche ore dopo, avevano consentito agli investigatori del commissariato di Marino di rintracciare il trentunenne della Porsche a casa dei genitori dove si era rifugiato dopo aver abbandonato la vettura sportiva semidistrutta sul luogo dell’incidente. L’impatto con la Mercedes dell’anziano era stato molto violento, dopo che il 31enne aveva invaso la corsia opposta. Un secondo video in possesso degli investigatori, diventato virale sui social, mostra proprio le drammatiche fasi di questo schianto. corriere.it