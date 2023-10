Noi adolescenti perverse, in Ciociaria il film del regista Santamaria

È stato presentato ufficialmente, presso il Castello Ducale di Monte San Giovanni Campano, il progetto per il nuovo film del regista Daniele Santamaria Maurizio, prodotto dalla Human Film International e da Mariani Group. Si chiamerà “Noi adolescenti perverse. Lo scandalo dei Parioli… la Genesi” e affronterà lo scandalo delle baby squillo nel rinomato quartiere romano, ripercorrendo un caso di cronaca che undici anni fa scosse la capitale e scandalizzò l’Italia intera. “Ma non sarà un docu-film – spiega in apertura di conferenza stampa il regista Daniele Santamaria Maurizio – Non esploreremo la vicenda giudiziaria, i cui esiti sono definiti e ben noti a tutti. Si tratta di un noir ispirato da libere narrazioni autoriali, che prende spunto da quanto accaduto ma con delle varianti filmiche tipiche del genere prescelto. Lo scopo è risvegliare le coscienze e denunciare la deriva presa dal genere umano, a partire dal cuore della vicenda: l’utilizzo del sesso non come strumento di piacere bensì come chiave di potere per ottenere vantaggi materiali”. “Il cinema è sempre una sfida e come tale rappresenta per me l’occasione per mettermi costantemente alla prova, come uomo e come produttore – commenta Manuel Kerry di Human Film International – Questo sarà il mio primo lungometraggio per il cinema e sono davvero felice di poter lavorare ad un progetto destinato a riportare in auge la vera essenza dell’arte cinematografica: l’essere uno strumento di narrazione sociale e una lente di ingrandimento sui grandi temi del mondo odierno. Il mio impegno per il cinema passa da qui”. “Da imprenditore non ho mai pensato di poter produrre un film ma quando Daniele e Manuel mi hanno presentato il progetto, non ho avuto alcun dubbio. Gli obiettivi preposti e il grande lavoro di scrittura svolto mi hanno trascinato dentro all’istante –commenta Fabio Mariani, di Mariani Group. Sua la scelta della location per la presentazione e per i casting, che si terranno sempre al Palazzo Ducale domani 13 ottobre, dalle ore 9 alle ore 20 e sabato 14 ottobre, dalle ore 9 alle ore 19, per la ricerca di ruoli, figurazioni speciali e comparse. “Queste sono occasioni per fare marketing territoriale e per portare a conoscenza delle persone luoghi meravigliosi come questo, offrendo così a tutti coloro che faranno il provino uno scenario degno dell’esperienza che si accingeranno ad affrontare”. Il film attualmente è in fase di pre-produzione. Il primo ciak si terrà a Roma nel mese di novembre. La presentazione è stata moderata dall’avvocato Marco Cianfrocca, alla presenza di alcune delle figure tecniche che lavoreranno al film. A supporto della produzione, sono arrivati i compimenti e i saluti dell’Amministrazione comunale di Monte San Giovanni Campano, nella persona del consigliere con delega allo spettacolo Maurizio Nardozi. La produzione ringrazia l’ispettrice di produzione Andrea Olah, gli sceneggiatori Beatrice Campagna e Luca Nicolai, il produttore esecutivo Lorenzo Pace, l’aiuto regista Sasha Alessandra Carlesi, la direttrice della fotografia Giorgia Muraga, il social media manager Fabio Junior Mariani e l’addetto stampa Fabrizio Giona.

Redazione Digital