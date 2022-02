Nobel in Ciociaria, Falvaterra conferisce cittadinanza onoraria a Giorgio Parisi

“Mi piace pensare che anche solo una piccolissima parte delle sue idee geniali gli siano venute passeggiando lungo il suggestivo percorso di Via Montelungo, o assaporando un caffè sul nostro Torrione, o ancora assaggiando un pezzo di pane caldo del nostro forno”. Esordisce così, con molto orgoglio e un pizzico di emozione il Sindaco, Francesco Piccirilli, che ieri ha guidato il Consiglio comunale nell’approvazione unanime della cittadinanza onoraria a Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica che, con il piccolo ma curato borgo di Falvaterra, ha in comune la moglie Daniella Ambrosino, di origini falvaterrane e che non di rado ha condotto nel Paese in visita proprio il Premio Nobel. “E’ un grande onore che una persona tanto stimata, mente eccelsa e brillante che dà lustro a tutta Italia, abbia di buon grado scelto di accogliere la nostra proposta. Un passaggio obbligato quello per il Consiglio comunale, ma anche un modo per rendere veramente unitaria questa scelta, che non può essere onore di un singolo ma di tutti i Falvaterrani. La speranza è che altre menti parimenti geniali possano scegliere Falvaterra in futuro, luogo capace di suggerire idee grazie alla notoria pace e ai corroboranti paesaggi ameni e ricchi di storia. Un benvenuto e un rinnovato e sincero grazie a nome di tutti gli abitanti del Paese al nostro Concittadino Giorgio Parisi, che auspichiamo di ritrovare presto a Falvaterra per le appropriate celebrazioni che gli spettano”. Lo Francesco Piccirilli, sindaco di Falvaterra.

Redazione Digital