No gender gap, parità di genere nel mondo ecco il convegno

Mercoledì 9 ottobre il Teatro dell’Aquila di Fermo ospiterà il convegno “No Gender Gap UNI PdR 125: la parità di genere nel mondo del lavoro”, promosso da Dami srl ed UNI (Ente Italiano di Normazione). Un’occasione importante che vedrà imprenditori, professionisti ed istituzioni costituire un report con contributi nuovi per aumentare la gender equality.

Nella classifica del Global Gender Gap Index di luglio 2024 che misura il divario di genere in termini di partecipazione economica e politica, salute e livello di istruzione, l’Italia con un punteggio di 0,703 su 1, si posiziona all’ottantasettesimo posto a livello internazionale, perdendo ben otto posizioni rispetto all’anno precedente. Declinando tali parametri in un contesto europeo, il Bel Paese si colloca al trentasettesimo posto su quaranta, seguita da Ungheria, Repubblica Ceca e Turchia. Un rallentamento significativo nelle politiche volte alla riduzione del gender gap.

A discutere di dati e normative saranno imprenditori, professionisti ed istituzioni che mercoledì 9 ottobre 2024, a partire dalle 16:30 al Teatro dell’Aquila di Fermo parteciperanno al convegno “No Gender Gap UNI Pdr 125: la parità di genere nel mondo del lavoro”. L’appuntamento, in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti della provincia di Fermo (Commissione Pari Opportunità), con il Patrocinio della città di Fermo, di Confindustria Fermo e dell’Ordine degli Avvocati della provincia di Fermo, è promosso da UNI – Ente di italiano di normazione e da DAMI, azienda della filiera della moda, da sempre sensibile all’etica nel business.

“Il trend è in crescita specialmente nelle PMI marchigiane-dicono gli organizzatori. Le aree su cui si basano i coefficienti KPI (indicatore che misura l’efficacia con cui un’impresa sta raggiungendo gli obiettivi aziendali principali in ottica anti-gender gap )-continuano- hanno un diverso peso percentuale nella valutazione finale per l’ottenimento della certificazione e sono: cultura e strategia (15%); governance (15%); processi HR (10%); opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda (20%); equità remunerativa per genere (20%); tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro (20%)”

Tra gli ospiti istituzionali il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, il Presidente di Confindustria Fermo Fabrizio Luciani, il Vice Direttore Generale Processi e Regolazione UNI Stefano Sibilio, il Consigliere Assemblea Legislativa delle Marche Jessica Marcozzi, l’Assessore Pari Opportunità del Comune di Fermo Micol Lanzidei e la Consigliera Pari Opportunità della Provincia di Pesaro Urbino Romina Pierantoni. Ad animare la tavola rotonda saranno: Elena Mocchio (Responsabile Innovazione e Sviluppo UNI), Daniele Lucchetti (Zone Sales Coordinator – Certificazione – Bureau Veritas Italia), Alessandra Millevolte (Consulente aziendale Laboratorio delle idee) ed Elisabetta Pieragostini (Ceo di Dami). Verranno presentate anche due case history di aziende che hanno intrapreso il percorso di certificazione UNI PdR 125: Lardini Spa con Nicola Pieroni e Del Papa srl con Elisa Formentini.

Redazione Digital