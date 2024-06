Niente vacanza, prezzi alle stelle quasi 4 milioni di italiani non possono pagarla

Andare in vacanza è diventata una spesa sempre più difficile da sostenere. Per questo motivo, secondo un’indagine realizzata da mUp Research e Bilendi per Facile.it, saranno circa 3,7 milioni i cittadini italiani che quest’estate rinunceranno alle ferie per ragioni economico-finanziarie. È stata la risposta del 56% degli intervistati, con un aumento del campione fino al 64% se si considerano i rispondenti di età compresa tra 25 e 34 anni e gli over 65. Il 47% ha dichiarato di essere in difficoltà per un generale aumento dei costi della vita, mentre il 33% ha fatto riferimento al rincaro dei prezzi per andare in vacanza. Nonostante il progressivo calo del livello di inflazione, infatti, nell’estate 2024 andare in ferie costerà fino al 20% in più dell’anno precedente.

Vediamo quali sono le voci di spesa più colpite. corriere.it