Niente stazione alta velocità in Ciociaria, Amata e Zaccari attaccano Buschini

“L’annuncio del Piano industriale 2022-2031 da parte di Ferrovie dello Stato che prevede un investimento di oltre 190 miliardi di euro è la sconfitta delle politiche di Zingaretti per la provincia di Frosinone e soprattutto del consigliere regionale Mauro Buschini: la stazione dell’alta velocità Ferentino-Supino annunciata nel 2020 si è dissolta come neve al sole – hanno affermato i consiglieri provinciali Andrea Amata e Luca Zaccari – E’ sparita dai documenti ufficiali di Fs. Eravamo nel pieno della pandemia, quando il Governatore organizzò un evento mediatico per illustrare con rendering e immagini accattivanti il risultato, subito ripreso dai suoi sostenitori. Fu una gara ad evidenziare le opportunità che si sarebbero aperte per questa terra, allo sviluppo, alla crescita dell’occupazione, alle buone politiche del governo di centrosinistra”.

“Ora però il bluff è stato smascherato uno dei tanti con i quali la Regione di Zingaretti e Buschini stanno prendendo in giro la nostra provincia: dalla sanità che non funziona, alle politiche ambientali assenti; dall’assenza di idee sullo sviluppo, anzi da ostacoli posti allo stesso, alla mancanza totale di investimenti strategici e infrastrutturali – hanno aggiunto Amata e Zaccarii – Il Lazio è la seconda regione d’Italia per importanza e la Ciociaria merita rispetto per fortuna questa nefasta esperienza sta volgendo al termine”.

Redazione Digital