Niente rifiuti in Ciociaria da Roma, “È una fake news”

“In queste ore, stanno circolando su alcuni siti on line e vari social, notizie alimentate ad arte, che prospetterebbero la riapertura del quinto invaso, e magari di altri, nella discarica di Roccasecca, per far confluire nuovamente i rifiuti della Capitale all’interno dell’area di smaltimento in provincia di Frosinone” – ha affermato l’on. Nicola Ottaviani, segretario della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, aggiungendo – “Probabilmente, si è trattato soltanto di uno scherzo di pessimo gusto, diffuso da qualche giornalista o anche da qualche simpatizzante di sinistra, che intende rinverdire i vecchi fasti, dei periodi in cui la nostra provincia veniva asservita alle esigenze di Gualtieri e dei suoi predecessori, alla guida del Comune di Roma, incapaci di trovare una soluzione allo smaltimento corretto ed adeguato dei rifiuti della Capitale. Una sorte di vecchia manomorta di origine medioevale, che conferiva la prerogativa ed il diritto divino ai sindaci di sinistra del Campidoglio, nel poter disporre del territorio, della civiltà e della vita altrui (la nostra) a proprio uso, consumo e piacimento. Fortunatamente, ora, la Regione è guidata dal centro-destra e non avrebbe alcun significato logico e plausibile, per dover tollerare ancora una volta il passaggio delle “Marocchinate” dei rifiuti dalle nostre parti, in barba al principio degli ambiti territoriali ottimali, che prevedono la chiusura del ciclo dei rifiuti all’interno dei territori di produzione. Anzi, a smentire le voci fantasiose di questi ultimi giorni, che darebbero già per conclusa l’operazione autorizzativa da parte dei partiti e dell’intera politica del centro-destra, milita proprio il buonsenso e la ragione. Infatti, se in passato l’utilizzo della discarica di Roccasecca, nel territorio della provincia di Frosinone, poteva essere favorito da tutta la sinistra regionale e locale per portare soccorso al compagno Gualtieri, con un ragionamento politico, non condivisibile, ma pur sempre un ragionamento o una spiegazione di carattere politico, ora non vi sarebbe alcuna spiegazione “normale”, da parte di un centro-destra “normale”, a meno di non ipotizzare un grave e patologico colpo di sole, ascrivibile alla canicola estiva, compresa tra i 40 e 50 gradi all’ombra. Si rassegnino, quindi – ha concluso la nota l’On. Nicola Ottaviani – i soliti mestatori con le fantasiose fake news dell’ultima ora, poiché sul nostro territorio regionale, ivi compresa, la provincia di Frosinone, è impossibile che esistano politici ed una classe dirigente di centro-destra, che possano considerare, come avveniva in passato da parte della sinistra, la nostra gente assimilabile alla ormai superata letteratura bucolica del gregge di pecore portato a spasso. Anzi, qualche veterinario della politica con scarso spirito di osservazione verso le zone basse dei quadrupedi, forse perché circondate dalla lana, non deve essersi accorto che ora si tratta di montoni, con differenti dotazioni genetiche e con la possibilità di reazioni non proprio del tipo meditazione induista”.

Redazione Digital