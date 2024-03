Niente più Vodafone in Italia, 30 anni di storia con la Summer Card e la Christmas card

Con l’acquisizione da parte di Swisscom, proprietaria del marchio Fastweb, la storia di Vodafone in Italia sembra destinata a concludersi entro cinque anni. Il brand dal logo rosso ha segnato la storia della telefonia in Italia ma anche quella della comunicazione, con tanti, celebri, spot: da quelli con Megan Gale (quando ancora l’azienda si chiamava Omnitel) a quelli con Francesco Totti, fino a quelli più recenti con Alessandro Cattelan. Ripercorriamo la storia di Vodafone in Italia, dalle prima notizie dell’arrivo di un secondo operatore mobile sino alle vicende più recenti.

Negli anni Novanta, quando i primi telefoni cellulari facevano il loro ingresso sul mercato di massa, le offerte estive e natalizie della compagnia Omnitel rappresentavano un’attesa imperdibile per gli utenti della telefonia mobile. Le due promozioni, denominate “Summer Card” e “Christmas Card”, hanno lasciato un segno indelebile nei ricordi di quel decennio pionieristico. Ma soprattutto negli adolescenti cresciuti negli anni Duemila, che aspettavano questi due momenti dell’anno per poter sostituire i poveri «squilli» con i ben più ricchi «Sms» senza dover pagare nessun costo.

A quei tempi, le tariffe telefoniche non prevedevano ancora infatti l’inclusione di chiamate e messaggi illimitati. Gli utenti erano costretti a pagare singolarmente ogni telefonata effettuata e ogni Sms inviato. Tuttavia, le offerte speciali di Omnitel hanno sovvertito temporaneamente questa norma, offrendo un’opportunità senza precedenti.

Con un esborso di sole 10.000 lire per un periodo di due mesi, le promozioni “Summer Card” e “Christmas Card” consentivano agli abbonati di effettuare 100 minuti di chiamate telefoniche e inviare fino a 100 messaggi di testo al giorno, senza alcun costo aggiuntivo. Una vera e propria rivoluzione per l’epoca.

Terminato il periodo promozionale, gli utenti tornavano al piano tariffario precedentemente sottoscritto, ma l’attesa per le successive edizioni delle offerte estive e natalizie cresceva di anno in anno.

Sia la “Summer Card” che la “Christmas Card” di Omnitel hanno riscosso un successo strepitoso, diventando veri e propri fenomeni di culto per coloro che hanno vissuto quel decennio.

La vita di Omnitel non sarebbe stata lunga. Nel 2000 il gigante britannico Vodafone il gruppo tedesco Mannesmann concordarono una fusione che avrebbe ridisegnato gli equilibri del settore. L’accordo prevedeva che anche le quote di Mannesmann in Omnitel, l’operatore mobile italiano, confluissero nella nuova realtà aziendale.

Nel gennaio 2001 Omnitel cambiò così pelle, adottando la nuova denominazione “Omnitel Vodafone”. Un ibrido che anticipava ulteriori cambiamenti all’orizzonte. Appena un anno dopo, nel 2002, l’identità di Omnitel subì un’altra evoluzione, diventando “Vodafone Omnitel”.

La dismissione del nome “Omnitel” si concluse nel 2003, quando l’azienda abbracciò completamente l’identità del colosso britannico, diventando semplicemente “Vodafone”. corriere.it