Niente più patente nel portafoglio, ecco quella digitale sullo smartphone

L’era della digitalizzazione ha effetti anche sui quei documenti che, da sempre, sono cartacei. La patente di guida diventerà digitale e, secondo le ultime indiscrezioni, il documento dematerializzato sarà disponibile a partire dalla prossima estate. Il modo di utilizzo segue quello del Green Pass. La patente digitale sarà contenuta nell’app IO, quella della Pubblica Amministrazione che, per essere utilizzata al meglio, necessita dello SPID o del CIE, l’idendità digitale. Secondo i dati della Pubblica Amministrazione questa app per smartphone è già stata scaricata da 37 milioni di persone. Gli incaricati stanno inoltre vagliando l’opportunità di inserire la patente anche nei tradizionali portafogli digitali come Google Wallet o Apple Wallet. Insomma, una grande comodità: l’importante, a questo punto, sarà non dimenticare lo smartphone a casa. Il guidatore potrà mostrare alle forze dell’ordine la patente dallo smartphone: sarà un semplice QR Code. «Accogliamo con favore ogni procedura che possa semplificare la burocrazia — dice Alfredo Boenzi, Segretario Nazionale Autoscuole —. In questo momento i Ministeri stanno studiando attentamente la sua applicazione che dovrebbe avvenire entro l’estate. Gli organi di polizia saranno dotati di dispositivi per poter leggere virtualmente la patente digitale, semplificando i controlli. Restano fermi due fatti: chi vorrà potrà continuare ad avere quella cartacea e le modalità di rinnovo e gestione non varieranno rispetto alle attuali». Il progetto della digitalizzazione della patente è stato voluto dala Commissione europea, con l’obiettivo di rendere più agili e moderne le procedure di emissione e controllo dei documenti necessari per la guida. Il tema riguarda tutti i paesi dell’Unione Europea e, una delle tante ragioni della sua introduzione, sarebbe la maggiore complessità di falsificazione del documento di guida. corriere.it