Niente mercato in piazza. I banchi saranno collocati tutti in Piazzale Bachelet, come richiesto dagli abitanti del centro storico che hanno raccolto numerose firme.

“Dal 30 giugno il mercato settimanale di Ceccano tornerà ad essere più fruibile – ha affermato Alessandro Savoni, capogruppo Fratelli d’Italia – La sperimentazione non ha sortito gli effetti desiderati, perciò per venire incontro ai commercianti e a molti residenti, verrà spostato interamente a Piazzale Bachelet con una sede pianeggiante e con più parcheggi. Abbiamo voluto infatti accogliere anche le richieste di tanti cittadini, soprattutto residenti, che chiedevano una semplificazione della viabilità. Nel frattempo partiranno i lavori di rifacimento della Piazza. Abbiamo lavorato velocemente così da garantire lo svolgimento del mercato e riducendo i disagi”.

Redazione Digital